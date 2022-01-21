Госпитализированному в Коммунарку Куравлеву стало лучше

Москва, 21 января. Сын звезды фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Куравлева Василий сообщил об улучшении состояния отца, госпитализированного в Коммунарку.

Актер попал в больницу в январские праздники. У него подозревали коронавирус, но анализы показали, что инфекции в его организме нет. Позднее стало известно, что у Куравлева воспаление легких.

«Положительная динамика наблюдается, но небольшими темпами», — заявил Василий Куравлев в беседе с РИА Новости.

Недавно выяснилось, что любимый публикой актер жил в доме престарелых. Родственников артиста осудили за то, что они отправили Куравлева жить среди чужих людей. Через некоторое время сотрудники учреждения сообщили, что родные кинозвезды забрали его вещи оттуда.