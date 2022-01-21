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Задержаны участники ОПГ, державшей в страхе военнослужащих Приморья
Происшествия
Задержаны участники ОПГ, державшей в страхе военнослужащих Приморья
pixabay.com  / 

Уссурийск, 21 января. В Приморье суд рассмотрит уголовное дело в отношении организованной группы, совершившую целую серию вымогательств и хищений. На ее счету 11 преступных эпизодов, передает ИА PrimaMedia.

Как установили следователи, с ноября 2019 года по февраль 2020 года преступники грабили военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, расположенных в Уссурийске и селе Сергеевка. Злоумышленники требовали у солдат деньги и принуждали их платить ежемесячно. За несвоевременную выплату они увеличивали сумму или отбирали у потерпевших банковские карты и снимали с них деньги. Таким образом вымогатели нажились примерно на 200 тысяч рублей. Частично ущерб уже возмещен.

Преступники заключены под стражу. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлены в Уссурийский районный суд.

Ранее ФАН рассказывал об аресте двух членов ОПГ в Москве. Их обвиняют в вымогательстве, похищении и убийстве.

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суд вымогательство опг военнослужащие
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