Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 13:30
13:30
Видео
Телеканал «Санкт-Петербург» объявил имена своих героев
13:27
Общество
Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
13:26
Общество
Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
13:25
Происшествия
Участницу откровенной фотосессии возле мечети в Москве отпустили под подписку
13:24
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
13:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
13:22
Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
13:21
Политика
Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана
13:20
Общество
Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре
13:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с контейнеровозом в Индонезии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Кедми рассказал, когда Россия начнет масштабную операцию по принуждению США к миру

Политика
Кедми рассказал, когда Россия начнет масштабную операцию по принуждению США к миру
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 января. У Вашингтона осталось совсем немного времени на игнорирование ультиматума Москвы и попытки замотать переговоры.

Если быть точным, то у США осталось примерно две недели, ведь уже в начале февраля Россия может приступить к следующему этапу трансформации отношений с Вашингтоном — масштабной операции по принуждению американцев к миру. Речь идет не о войне, но о реализации целого ряда военно-технических и политических мер, о которых российские дипломаты уже не раз предупреждали американских коллег.

Дальнейшие действия Москвы в случае отказа США выполнить все поставленные РФ требования в беседе с политологом Сергеем Карнауховым спрогнозировал бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что у высшего американского руководства не осталось выбора. Так или иначе Белому дому придется идти на серьезные уступки по всем пунктам предъявленного Москвой дипломатического ультиматума. Либо команда Байдена сделает это по-хорошему в оставшиеся пару недель, выделенные на раздумья, либо США принудят это сделать по-плохому, с фатальными для международного статуса «гегемона» последствиями.

Кедми рассказал, когда Россия начнет масштабную операцию по принуждению США к миру
ФБА «Экономика сегодня» /

Кедми отметил, что Россия уже успела подготовиться к любым вариантам ответа США. Этот подготовительный этап закончится с визитом российского президента в Пекин, где, в зависимости от действий Вашингтона, и может быть запущена следующая фаза тотальной трансформации системы мировой безопасности.

«Российский президент, решив пойти на этот шаг с ультиматумом США, а потом и НАТО, в отличие от американцев, которые не понимают, как себя вести, прекрасно знает, зачем и что делает. И сегодняшняя реакция американцев вполне ожидаемая. Если они и дальше будут продолжать увиливать, Россия так или иначе получит от них письменные ответ, в соответствии с этим ответом выработает свою тактику и с этой тактикой будет запущен следующий этап. Президент РФ поедет на олимпийские игры, обсудит всю эту ситуацию с китайским коллегой и приступит к следующему этапу, как это называется у НАТО, — к операции по принуждению Соединенных Штатов к миру. Она будет масштабной и разносторонней. Подготовка уже идет полным ходом. К примеру, до конца этого месяца должны закончиться переговоры с Ираном. У России уже все готово к тому, чтобы в начале февраля или в крайнем случае по окончанию Олимпийских игр запустить вышеупомянутую операцию. То есть у США в лучшем случае есть время до 20 февраля», — озвучил точный геополитический прогноз Яков Кедми.

Эксперт добавил, что примерно к тому же крайнему сроку подвели себя и европейцы. По последним сообщениям, газа в хранилищах ЕС осталось всего на две недели. В этом случае России не нужно будет даже предпринимать каких-либо мер, так как еврочиновники сами прекрасно справляются к принуждению себя к миру.

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец представил, какой жесткий ответ может дать Сергей Лавров Энтони Блинкену за его странное обращение к россиянам.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кедми рассказал, когда Россия начнет масштабную операцию по принуждению США к миру
россия сша нато китай иран олимпийские игры ультиматум
Комментировать