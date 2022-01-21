Кедми рассказал, когда Россия начнет масштабную операцию по принуждению США к миру

Москва, 21 января. У Вашингтона осталось совсем немного времени на игнорирование ультиматума Москвы и попытки замотать переговоры.

Если быть точным, то у США осталось примерно две недели, ведь уже в начале февраля Россия может приступить к следующему этапу трансформации отношений с Вашингтоном — масштабной операции по принуждению американцев к миру. Речь идет не о войне, но о реализации целого ряда военно-технических и политических мер, о которых российские дипломаты уже не раз предупреждали американских коллег.

Дальнейшие действия Москвы в случае отказа США выполнить все поставленные РФ требования в беседе с политологом Сергеем Карнауховым спрогнозировал бывший руководитель израильской спецслужбы, военный эксперт Яков Кедми, подчеркнув, что у высшего американского руководства не осталось выбора. Так или иначе Белому дому придется идти на серьезные уступки по всем пунктам предъявленного Москвой дипломатического ультиматума. Либо команда Байдена сделает это по-хорошему в оставшиеся пару недель, выделенные на раздумья, либо США принудят это сделать по-плохому, с фатальными для международного статуса «гегемона» последствиями.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кедми отметил, что Россия уже успела подготовиться к любым вариантам ответа США. Этот подготовительный этап закончится с визитом российского президента в Пекин, где, в зависимости от действий Вашингтона, и может быть запущена следующая фаза тотальной трансформации системы мировой безопасности.

«Российский президент, решив пойти на этот шаг с ультиматумом США, а потом и НАТО, в отличие от американцев, которые не понимают, как себя вести, прекрасно знает, зачем и что делает. И сегодняшняя реакция американцев вполне ожидаемая. Если они и дальше будут продолжать увиливать, Россия так или иначе получит от них письменные ответ, в соответствии с этим ответом выработает свою тактику и с этой тактикой будет запущен следующий этап. Президент РФ поедет на олимпийские игры, обсудит всю эту ситуацию с китайским коллегой и приступит к следующему этапу, как это называется у НАТО, — к операции по принуждению Соединенных Штатов к миру. Она будет масштабной и разносторонней. Подготовка уже идет полным ходом. К примеру, до конца этого месяца должны закончиться переговоры с Ираном. У России уже все готово к тому, чтобы в начале февраля или в крайнем случае по окончанию Олимпийских игр запустить вышеупомянутую операцию. То есть у США в лучшем случае есть время до 20 февраля», — озвучил точный геополитический прогноз Яков Кедми.

Эксперт добавил, что примерно к тому же крайнему сроку подвели себя и европейцы. По последним сообщениям, газа в хранилищах ЕС осталось всего на две недели. В этом случае России не нужно будет даже предпринимать каких-либо мер, так как еврочиновники сами прекрасно справляются к принуждению себя к миру.

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