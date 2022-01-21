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Аналитики «Авито» рассказали о росте спроса на услуги нянь в России

  /   Обновлено: 21 января 2022 12:05
Общество
Аналитики «Авито» рассказали о росте спроса на услуги нянь в России
unsplash.com  /  Marisa Howenstine

Москва, 21 января. Результаты аналитики сервиса «Авито услуги» показали, что за прошедший год услуги нянь стали более востребованы среди россиян.

Согласно данным специалистов «Авито», чаще всего к услугам нянь прибегали родители из Екатеринбурга, Липецка, Перми, Воронежа и Тюмени. Всего спрос на помощниц по стране за год вырос на 57%.

«Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе», — рассказал руководитель маркетинговых проектов «Авито услуг» Иван Чулков.

Дороже всего услуги няни обойдутся для жителей Москвы. Там средняя цена составляет 350 рублей в час. В Петербурге средняя цена ставила 300 рублей за час работы няни.

Общественная палата прорабатывает проект выделения средств на наем няни для многодетных родителей. Также там рассматривают возможность субсидирования жилья многодетным семьям.

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россия авито няни
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