Киев, 21 января. Москва сможет пережить санкции, о которых говорят в Вашингтоне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, у Российский Федерации достаточно ресурсов, чтобы выдержать новые ограничения, которые гипотетически могут быть введены Белым домом.

«Стоит вам ввести даже значительные санкции, они (РФ. — Прим. ФАН) посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим". Я думаю, это неправильно», — сказал он.

Стоит отметить, что ряд стран коллективного Запада активно раздувают истерию вокруг «планов России о вторжении на Украину». Однако в Кремле неоднократно заявляли, что подобных мыслей у Москвы нет.