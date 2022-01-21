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Зеленский усомнился в эффективности возможных антироссийских санкций США

Политика
Зеленский усомнился в эффективности возможных антироссийских санкций США
Федеральное агентство новостей

Киев, 21 января. Москва сможет пережить санкции, о которых говорят в Вашингтоне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам политика, у Российский Федерации достаточно ресурсов, чтобы выдержать новые ограничения, которые гипотетически могут быть введены Белым домом.

«Стоит вам ввести даже значительные санкции, они (РФ. — Прим. ФАН) посмотрят на вас и скажут: "Послушайте, мы можем справиться с этим". Я думаю, это неправильно», — сказал он.

Стоит отметить, что ряд стран коллективного Запада активно раздувают истерию вокруг «планов России о вторжении на Украину». Однако в Кремле неоднократно заявляли, что подобных мыслей у Москвы нет.

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