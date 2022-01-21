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Президент Кастильо объявил чрезвычайную климатическую ситуацию в Перу

Весь мир
Президент Кастильо объявил чрезвычайную климатическую ситуацию в Перу
Twitter.com/presidenciaperu  / 

Лима, 19 января. Президент Перу Педро Кастильо одобрил Декларацию о чрезвычайной климатической ситуации на национальном уровне из-за разлива нефти. Об этом сообщается на официальной странице администрации главы государства в Twitter.

Кастильо объявил о решении в ходе визита в город Вентанилья, пострадавшего от утечки нефти 15 января. Вместе с президентом место происшествия посетили премьер-министр Мирта Васкес и министр экологии Рубен Рамирес.

«Верховный декрета, в котором чрезвычайная климатическая ситуация провозглашается представляющей национальный интерес, является попыткой построения более справедливой страны, где государство пресекает ущерб окружающей среде со стороны компаний и плохих законов», — заявил Кастильо.

Данные законодательные меры ознаменовали собой продвижение вперед в предложении президента, озвученном в ООН, об обеспечении устойчивого развития в гармонии с природой.

Как сообщает Агентство по экологической оценке и мониторингу (OEFA), разлив топлива затронул 1,7 млн м² территории суши и 1,2 млн м² воды. Утечка более 6000 баррелей нефти на заводе Ла-Пампилья произошла после того, как в танкер попали волны, вызванные извержением вулкана в государстве Тонга.

Власти Перу сообщили об обнаружении сотен мертвых животных, покрытых нефтью. Кроме того, правительство было вынуждено закрыть 21 пляж в Вентанилье, Санта-Росе и Анконе, пострадавших от разлива.

Президент также объявил о создании Комитета по кризису с целью принятия эффективных мер по урегулированию происшествия.

Мирта Васкес подчеркнула, что испанская нефтеперерабатывающая корпорация Repsol должна будет выплатить компенсации за ущерб. Прокуратура министерства экологии начала расследование по выяснению причин разлива.

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