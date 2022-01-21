«Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно»: Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина

Только те, кто хотел бы властвовать над людьми как хозяева над рабами, выступают против увековечивания памяти вождя пролетарской революции. Такую позицию в интервью ФАН высказал председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

В пятницу, 21 января, исполнилось 98 лет со дня смерти Владимира Ульянова, вошедшего в российскую и мировую историю под фамилией Ленин, — человека, ставшего символом коммунизма, памятники которому стоят в каждом городе России. В центре же столицы страны, на Красной площади, до сих пор стоит Мавзолей, где покоится его забальзамированное тело. В обществе периодически возникают ожесточенные дискуссии, посвященные целесообразности нахождения тела вождя там.

«Нападки на Мавзолей Ленина происходят исключительно потому, что идет борьба между буржуазией и угнетаемым ей рабочим классом, символом которого является Владимир Ильич, — заявил Сурайкин. — Ведь это именно он создал первое в мире социалистическое государство, свободное от власти капиталистов».

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

По словам председателя партии «Коммунисты России», именно те, кто хотел бы сейчас властвовать над людьми как хозяева над рабами, выступают против Ленина и увековечивания его памяти.

«Они надеются, что народ забыл великие свершения вождя, — заметил собеседник ФАН. — Однако этого не произойдет никогда, и Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно».

Ранее Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества».