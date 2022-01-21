Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 14:59
14:56
Общество
Власти Кипра смягчили ограничения для привитых «Спутником V» россиян
14:55
Шоу-бизнес
Нюша вспомнила провальный кастинг на «Фабрику звезд» с Пугачевой
14:54
Армия
Баранец оценил китайско-иранский маневр Москвы, оставивший США в дураках
14:54
Общество
В Петербурге прошло прощание с митрополитом Владимиром Котляровым
14:54
Происшествия
Трех детей и 28 взрослых эвакуировали из горящего дома в Туле
14:53
Общество
Постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек вырезали из финала «Дома Gucci»
14:52
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за задержек самолетов в аэропорту Калининграда
14:51
Весь мир
В США выплатят 100 млн долларов по дело о сексуальном насилии в колонии для несовершеннолетних
14:50
Экономика
Минпромторг не увидел предпосылок для введения дополнительных пошлин на металлы
14:49
Экономика
Евросоюз импортировал 40% всего газа через трубопровод «Северный поток»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно»: Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина
Общество
«Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно»: Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина
wikipedia.org  /  Public Domain

Только те, кто хотел бы властвовать над людьми как хозяева над рабами, выступают против увековечивания памяти вождя пролетарской революции. Такую позицию в интервью ФАН высказал председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

В пятницу, 21 января, исполнилось 98 лет со дня смерти Владимира Ульянова, вошедшего в российскую и мировую историю под фамилией Ленин, — человека, ставшего символом коммунизма, памятники которому стоят в каждом городе России. В центре же столицы страны, на Красной площади, до сих пор стоит Мавзолей, где покоится его забальзамированное тело. В обществе периодически возникают ожесточенные дискуссии, посвященные целесообразности нахождения тела вождя там.

«Нападки на Мавзолей Ленина происходят исключительно потому, что идет борьба между буржуазией и угнетаемым ей рабочим классом, символом которого является Владимир Ильич, — заявил Сурайкин. — Ведь это именно он создал первое в мире социалистическое государство, свободное от власти капиталистов».

«Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно»: Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина
ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

 

По словам председателя партии «Коммунисты России», именно те, кто хотел бы сейчас властвовать над людьми как хозяева над рабами, выступают против Ленина и увековечивания его памяти.

«Они надеются, что народ забыл великие свершения вождя, — заметил собеседник ФАН. — Однако этого не произойдет никогда, и Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно».

Ранее Сурайкин назвал Октябрьскую революцию «величайшим событием в истории человечества».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Мавзолей на Красной площади будет стоять вечно»: Сурайкин закрыл вопрос о захоронении тела Ленина
россия ленин мавзолей сурайкин
Комментировать