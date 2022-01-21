Аналитики Visa: доля отказавшихся от наличных россиян достигла почти 30%

Москва, 21 января. Международная корпорация Visa изучила отечественный рынок, чтобы оценить использование технологии безналичных платежей. Об этом пишет информационное агентство «Прайм».

Около половины покупок, которые россияне совершали в прошедший месяц, пришлось на безналичные платежи. Такие результаты продемонстрировал опрос, проведенный экспертами платежной системы.

«Почти треть россиян полностью отказались от наличных (29%). Треть (35%) россиян отметили, что будут чаще платить безналично в наступившем году. Столько же (36%) сказали, что отказались от покупок в магазинах, где нельзя расплатиться картой», — говорится в материалах исследования.

Процесс обмена наличных денежных средств ранее упростили в России. Предполагается, что для обмена небольшого количества денег теперь не потребуется прохождение процедуры идентификации.