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Венгерский ученый Богар предрек Европе геополитический переворот в год Тигра

Политика
Венгерский ученый Богар предрек Европе геополитический переворот в год Тигра
Федеральное агентство политических новостей  /  Алексей Мавлиев

Будапешт, 21 января. Наступивший год Тигра усугубит раскол Евросоюза, но откроет новые возможности для России. Такой прогноз обнародовал венгерский ученый Ласло Богар.

Аналитик рассказал, какие перемены и потрясения могут произойти в европейских странах, пишет «ПолитРоссия». По его словам, ЕС под влиянием США превратился в самый ожесточенный «театр боевых действий» против культурной и национальной идентичности.

«В конечном итоге будут уничтожены последние осколки великой европейской культуры», — предрек Богар.

Также ученый предупредил Брюссель, что европейский кризис совпадет в 2022 году с опасным геополитическим переворотом. Речь идет о закате американской империи — Соединенные Штаты просуществуют еще 10-20 лет, после чего их неминуемо ждет раскол, пояснил эксперт. Поэтому Вашингтон пытается выжать из ЕС любую возможную выгоду.

Венгерский ученый Богар предрек Европе геополитический переворот в год Тигра
pixabay.com /

«Психологическое и демографическое самоубийство Европейского союза кажется свершившимся фактом. Правящие элиты способствуют полной ликвидации европейской культурной идентичности», — заключил Богар.

Ранее британский аналитик Гай Чазан констатировал раскол в Правительстве Германии, которая считается ведущей европейской страной. По его словам, политические элиты не могут найти компромисс в вопросе запуска «Северного потока — 2».

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