Власти Югры выделяют 182 миллиона рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом

Ханты-Мансийск, 21 января. Власти Югры приняли решение выделить 181,9 миллионов рублей из резервного фонда для департамента здравоохранения округа.

Деньги пойдут на закупку медикаментов для лечения больных в ковидных госпиталях. Об этом сообщила Наталья Комарова, губернатор Югры, отметив, что количество заболевших в автономном округе достигло абсолютного максимума. За сутки в Югре зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, у 11 жителей Сургута и Ханты-Мансийска обнаружен омикрон-штамм, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский подчеркнул, что выделенные из резервного фонда средства будут использованы на закупку новейших лекарств для лечения 2000 пациентов.

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