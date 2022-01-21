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Власти Югры выделяют 182 миллиона рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Общество
Власти Югры выделяют 182 миллиона рублей из резервного фонда на борьбу с коронавирусом
Global Look Press  /  Marwan Naamani /dpa

Ханты-Мансийск, 21 января. Власти Югры приняли решение выделить 181,9 миллионов рублей из резервного фонда для департамента здравоохранения округа. 

Деньги пойдут на закупку медикаментов для лечения больных в ковидных госпиталях. Об этом сообщила Наталья Комарова, губернатор Югры, отметив, что количество заболевших в автономном округе достигло абсолютного максимума. За сутки в Югре зафиксировано 665 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным Роспотребнадзора, у 11 жителей Сургута и Ханты-Мансийска обнаружен омикрон-штамм, передает информационно-аналитический портал Ugra-news.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский подчеркнул, что выделенные из резервного фонда средства будут использованы на закупку новейших лекарств для лечения 2000 пациентов.

Ранее ФАН рассказывал о госпитализации комика Тимура Батрутдинова в Москве. Звезда Comedy Club попал в больницу с коронавирусом.

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фонд югра здравоохранение коронавирус
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