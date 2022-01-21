МИД РФ: вопрос о возрождении СССР не является серьезным

Москва, 21 января. Представители Министерства иностранных дел Российской Федерации ответили на вопрос о возможности возрождения Советского Союза в условиях нынешнего времени.

По словам представителей внешнеполитического ведомства, не стоит относиться к данному вопросу серьезно. Они напомнили слова российского лидера Владимира Путина о том, что ход истории нельзя повернуть обратно.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — отметили в МИД России.

Ранее сообщалось, что новый кризис в Европейском союзе и Соединенных Штатах Америки может начать развиваться по сценарию Советского Союза. Таким мнением поделился экономист и публицист Михаил Хазин.