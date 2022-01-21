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Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана

Политика
Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 21 января. Президент Украины Владимир Зеленский провел параллель между своей жизнью и прошлым бывшего американского лидера Рональда Рейгана.

Действующий украинский президент ответил на вопрос в интервью газете Washington Post. Журналист поинтересовался у Зеленского, как у него, человека без военного прошлого, получилось справиться с «кошмаром» на границе государства. В ответ президент напомнил, что у Рейгана тоже не было военного бэкграунда.

«Мне он нравится. Я не знал его лично. Но я очень уважаю людей, которые борются и получают желаемый результат», — сказал Зеленский о бывшем американском лидере.

Ранее президент Украины на заседании совета национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил ограничить права местных олигархов за границей. Выполнением наказа займется министерство юстиции.

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украина рейган зеленский
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