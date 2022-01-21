Игорь Крутой опроверг давние слухи о романе с Ириной Аллегровой

Москва, 21 января. Продюсер Игорь Крутой поделился подробностями теплых отношений с певицей Ириной Аллегровой, которую не раз подозревали в тайных отношениях с композитором, и объяснил, что связывало его с артисткой.

Ирина Аллегрова отпраздновала юбилей 20 января. Игорь Крутой поспешил заранее поздравить исполнительницу с днем рождения и опубликовал трогательное поздравление. Продюсер признался, что всегда готов помочь артистке, и затронул тему давних слухов об отношениях с Аллегровой. Композитор решительно опроверг подозрения в романе с певицей.

«Первой женщиной, исполняющей мои песни, Ирочка была, дружочком моим была, соседкой на станции метро «Новые Черемушки» в Москве тоже была. А вот любовницей не была, хотя вся страна нас и поженила, и, по-моему, до сих пор верит в то, что что-то там не чисто», — поделился композитор в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @igorkrutoy65

Крутой также отметил, что как бы Аллегрова ни старалась «уничтожить свою популярность», ей это не удастся. По мнению композитора, не одно поколение выросло на песнях его подруги.

Аллегрова также получила трогательное поздравление от Игоря Николаева. Артист обратился к исполнительнице с теплыми пожеланиями и признался, что все эти годы любил ее песни.