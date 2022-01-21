Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 13:29
13:27
Общество
Петербург обновил рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
13:26
Общество
Младшая дочь отправила Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
13:25
Происшествия
Участницу откровенной фотосессии возле мечети в Москве отпустили под подписку
13:24
Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
13:23
Шоу-бизнес
Наталья Подольская похвасталась покупкой роскошной квартиры в Москве
13:22
Весь мир
Суд определит, насколько виновны напарники полицейского, убившего Джорджа Флойда
13:21
Политика
Страхи США: как очередное «расследование» ФБК совпало с напряжением вокруг Украины и Казахстана
13:20
Общество
Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре
13:19
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с контейнеровозом в Индонезии
13:18
Общество
В России сократилось число госпитализаций пациентов с COVID-19
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»

  /   Обновлено: 21 января 2022 11:51
Общество
Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
instagram.com  /  @marina_hlebnikova_official

Москва, 21 января. Певица Марина Хлебникова представила клип на новую песню «Нева». Съемки ролика проходили осенью в Петербурге.

Исполнительница разместила пост о музыкальном видео на своей странице в Instagram. Звезда презентовала ролик после выписки из больницы, где провела несколько недель после пожара в собственной квартире в Москве.

«Чтобы снять клип, вместе с группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым «питерским духом»», — написала 56-летняя певица.

Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
Prt Scr instagram.com / @marina_hlebnikova_official

В новой композиции артистка поет о городе на Неве. В клипе задействованы главные символы Северной столицы — мосты, двора-колодцы, дождь. Хлебникова гуляет по городу, ездит в метро и любуется архитектурой Петербурга.

Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире, который произошел в середине ноября. Она лежала в ожоговом отделении больницы Склифосовского. Звезду выписали после январских праздников. Пока артистка будет жить у друзей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
музыка клип хлебникова
Комментировать