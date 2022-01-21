Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»

Москва, 21 января. Певица Марина Хлебникова представила клип на новую песню «Нева». Съемки ролика проходили осенью в Петербурге.

Исполнительница разместила пост о музыкальном видео на своей странице в Instagram. Звезда презентовала ролик после выписки из больницы, где провела несколько недель после пожара в собственной квартире в Москве.

«Чтобы снять клип, вместе с группой мы просто решили прожить в этом городе, как живет каждый петербуржец. Клип решено было делать доступным и понятным, ведь только так любой зритель при просмотре может представить, что он в это время в Санкт-Петербурге с его красивейшей архитектурой и его неповторимым «питерским духом»», — написала 56-летняя певица.

Prt Scr instagram.com / @marina_hlebnikova_official

В новой композиции артистка поет о городе на Неве. В клипе задействованы главные символы Северной столицы — мосты, двора-колодцы, дождь. Хлебникова гуляет по городу, ездит в метро и любуется архитектурой Петербурга.

Марина Хлебникова серьезно пострадала при пожаре в квартире, который произошел в середине ноября. Она лежала в ожоговом отделении больницы Склифосовского. Звезду выписали после январских праздников. Пока артистка будет жить у друзей.