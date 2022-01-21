В Хакасии женщина «отметила» свой день рождения убийством сожителя

Абакан, 21 января. Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии расследуют уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве.

По версии следствия, в поселке Малые Арбаты Таштыпского района местная жительница отмечала свой день рождения вместе с сожителем. На почве алкогольного опьянения между ними вспыхнула ссора. Женщина, пытаясь выгнать сожителя на улицу, схватила нож и ударила мужчину в спину, сообщает «Хакасия».

Несмотря на оказанную мужчине медицинскую помощь, он скончался. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал о задержании жителя Мартыновского района Ростовской области, подозреваемого в убийстве двух человек у себя дома. По версии следствия, задержанный ударил ножом в грудь свою жену, а потом застрелил из ружья ее знакомого. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.