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В Хакасии женщина «отметила» свой день рождения убийством сожителя
Происшествия
В Хакасии женщина «отметила» свой день рождения убийством сожителя
 /  Пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области

Абакан, 21 января. Сотрудники СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии расследуют уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве.

По версии следствия, в поселке Малые Арбаты Таштыпского района местная жительница отмечала свой день рождения вместе с сожителем. На почве алкогольного опьянения между ними вспыхнула ссора. Женщина, пытаясь выгнать сожителя на улицу, схватила нож и ударила мужчину в спину, сообщает «Хакасия».

Несмотря на оказанную мужчине медицинскую помощь, он скончался. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал о задержании жителя Мартыновского района Ростовской области, подозреваемого в убийстве двух человек у себя дома. По версии следствия, задержанный ударил ножом в грудь свою жену, а потом застрелил из ружья ее знакомого. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

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убийство нож уголовное дело
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