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Участница шоу «Голoc» стала новой солисткой группы Artik & Asti

  /   Обновлено: 21 января 2022 11:49
Шоу-бизнес
Участница шоу «Голoc» стала новой солисткой группы Artik & Asti
instagram.com  /  @sevilofficial_

Москва, 21 января. Группа Artik & Asti сообщила поклонникам об уходе вокалистки Анны Дзюбы в конце 2021 года. Место солистки заняла участница третьего сезона шоу «Голoc» Севиль Велиева.

Участник группы Artik & Asti Артем Умрихин еще в 2021 году сообщил поклонникам, что музыкальный коллектив продолжит существование, несмотря на желание Анны Дзюбы заняться сольной карьерой. В канун Нового года он рассказал, что без кастингов нашел новую солистку, но имя ее сохранил в секрете. Музыканты уже выступали в новом составе на корпоративах, теперь стало известно, кто же занял вакантное место.

Умрихин представил поклонникам новую исполнительницу в Instagram. Место Анны Дзюбы заняла Севиль Велиева. Массовый слушатель знает девушку по шоу «Гoлoc» на Первом канале. Она участвовала в третьем сезоне вокального конкурса.

Солист группы Artik & Asti практически сразу после ухода Дзюбы представил поклонникам новую песню. Он исполнил композицию в дуэте с певицей Ханной.

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Все новости / Шоу-бизнес / Участница шоу «Голoc» стала новой солисткой группы Artik & Asti
дзюба солистка artik и asti велиева
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