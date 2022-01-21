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Сотрудник МЧС спас из огня мужчину во Владимирской области
Происшествия
Сотрудник МЧС спас из огня мужчину во Владимирской области
ГУ МЧС по Вологодской области  / 

Владимир, 21 января. Старший пожарный пожарно-спасательной части номер 2 Владимира Андрей Балуков, находясь на отдыхе в деревне Владимирской области, спас человека.

Он увидел пожар в жилом доме и предположил, что внутри могут находиться люди. Андрей Балуков вошел в горящий дом, нашел спавшего на диване человека и вынес его на воздух, чем спас мужчине жизнь, сообщают «Владимирские ведомости».

После Андрей вызвал пожарную охрану, отогнал припаркованный автомобиль и осуществил разведку противопожарного водоснабжения. Руководство ГУ МЧС России по Владимирской области рассматривает вопрос о поощрении своего сотрудника.

Ранее ФАН рассказывал об умелых действиях сотрудника МЧС в Сыктывкаре. Он спас жизнь пассажирке автобуса, когда ей стало плохо с сердцем во время поездки.

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