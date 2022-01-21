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Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в подготовке к активным боевым действиям в Донбассе

Армия
Народная милиция ДНР обвинила ВСУ в подготовке к активным боевым действиям в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 21 января. Киев перебросил в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» и «Ураган», а также бойцов из спецподразделения СБУ.

В сообщении Народной милиции ДНР говорится, что ВСУ готовятся к развязыванию активных боевых действий в регионе. Отмечается, что в Донбасс переброшены снайперы из спецподразделения СБУ «Альфа», а также восемь РСЗО.

«На железнодорожной станции в Красноармейске осуществлена разгрузка шести единиц реактивных систем залпового огня "Смерч" и двух РСЗО "Ураган" с кассетными боеприпасами», — сказано в сообщении.

Ранее представитель оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин заявил, что руководство Украины пытается дестабилизировать обстановку в Донбассе. По его словам, украинские военные готовят новые диверсии на линии разграничения.

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