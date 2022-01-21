Экономист Дегтярева объяснила, почему не развивается украинская экономика

Доцент кафедры журналистики и медиакоммуникаций Северо-Западного института управления РАНХиГС Ольга Дегтярева фиксирует усилия украинского руководства по стабилизации ситуации в экономике страны, однако не уверена, что ему удастся улучшить ситуацию, поскольку этому мешают соглашения о вступлении в ВТО и об ассоциации Украины с ЕС.

«На Украине есть конкретные личности, которые отвечают за упадок в экономике страны, например Порошенко и Яценюк. Украина подписала себе приговор, поставив подпись под соглашением об ассоциации с ЕС, и ранее, вступив во Всемирную торговую организацию. Оба раза Украина подписала невыгодные соглашения для себя, взяв обязательства создать равные условия для иностранных товаров на своем рынке», — высказала свое мнение Ольга Дегтярева.

Украина, по ее словам, по сути, обязалась не поддерживать отечественное производство, создав благоприятные условия для иностранных производителей. В результате подписанных соглашений с ЕС украинские товары стали неконкурентоспособными, повысилась себестоимость их производства. Кроме этого, европейские компании получили доступ к системе закупок и средствам украинского бюджета.

«Внутренний рынок связан руками правительства», — отметила Ольга Дегтярева.

Эксперт обращает также внимание на расхождения между политикой правительства Украины и политикой Нацбанка, которые привносят дополнительный фактор нестабильности в экономику страны.

«Президент активно вносит свои вердикты по девальвации гривны. Девальвация гривны приводит к увеличению доходов в бюджет, способствует росту украинского экспорта, который приносит валютную выручку. С одной стороны, это правильные меры, но правительство не должно давать указания правлению Нацбанка, повышать или понижать гривну», — считает Ольга Дегтярева.

По словам эксперта, Украина давно стоит перед выбором, о чем говорят украинские экономисты: либо ухудшить отношения с Евросоюзом, но улучшить состояние национальной экономики, либо сохранять отношения на существующем уровне и идти дальше по пути разрушения экономической системы страны.

Принятие квот ЕС, по ее словам, ведет к сворачиванию украинского производства и тем самым — к ограничению поставок украинских товаров на европейский рынок. В то же время члены Евросоюза и США создают условия для закупок товаров собственного производства, и только если таковых нет, закупают их на стороне.

«Украина, к сожалению, не придерживается этого положения», — заявила Ольга Дегтярева.

Надежды украинцев на то, что они могут поднять уровень своих доходов за счет европейцев, по словам экономиста, во многом не оправдались.