Экс-кандидат в президенты РФ Сурайкин объяснил, как герои «Гранита» борются за мир во всем мире

Появление новых военно-патриотических фильмов крайне важно для российской культуры. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

На телеканале НТВ 28 декабря вышла премьера боевика «Гранит». Он основан на реальных событиях и является творением создателей таких фильмов, как «Турист» и «Солнцепек». Сюжет строится вокруг истории военных инструкторов из РФ, которые приехали в Мозамбик, чтобы подготовить местную армию к противостоянию с вооруженными бандформированиями, связанными с ИГИЛ1 (запрещенная в России террористическая организация).

«Реальная история, которая показана в фильме «Гранит», является традиционной для русских воинов, которые испокон веков защищают мир во всем мире, — заявил Сурайкин. — Так было во время Великой Отечественной войны, когда солдаты Рабоче-крестьянской красной армии побороли фашистскую чуму, так и позже, во Вьетнаме, в Афганистане, где они поддерживали стремление местных народов к свободе».

Федеральное агентство новостей / Александр Малькевич

Председатель партии «Коммунисты России» подчеркнул, что миссия миротворца уже стала обыденной для россиян.

«Очень важно, что она актуальна и сейчас, — заметил собеседник ФАН. — Так что появление таких фильмов, как «Гранит», крайне важно для российской культуры».

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич рассказал, почему «Гранит» стал символом российского патриотизма.

1 Организация запрещена на территории России.