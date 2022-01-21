Кинокритик Егор Беликов признался в избиении своей бывшей девушки

Москва, 21 января. Кинокритик Егор Беликов избил свою бывшую возлюбленную Ольгу Житпелеву, поскольку она решила расстаться с ним. Он признался в этом после того, как девушка рассказала об инциденте на своей странице в Facebook.

Житпелева сообщила о физическом насилии со стороны экс-бойфренда. По ее словам, она получила травмы при побоях.

«За то, что я захотела закончить почти полугодичные отношения и забрать свои вещи из его квартиры. Слава богу, он не нанес мне серьезных увечий», — написала бывшая девушка Беликова.

Встреча с бывшим закончилась для нее «несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове, да парочкой синяков на ногах». Все травмы она зафиксировала в полиции.

Беликов в ответ не стал отрицать произошедшее и подчеркнул, что «совершил ужасные вещи». По его словам, он является абьюзером, в том числе эмоциональным. Он попросил прощения у экс-избранницы за случившееся.

«Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать», — констатировал он.

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