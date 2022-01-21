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Политолог Бортник назвал стратегическим поражением дело против Порошенко на Украине

Политика
Политолог Бортник назвал стратегическим поражением дело против Порошенко на Украине
Global Look Press  /  poroshenko.petro/ vk.com

Киев, 21 января. Заведенное против экс-президента Украины Петра Порошенко уголовное дело в будущем обернется стратегическим проигрышем, уверен политолог Руслан Бортник.

Бывшего руководителя страны подозревают в государственной измене. Бортник неоднократно подчеркивал, что действия властей в ситуации с Порошенко в краткосрочной перспективе выглядят неубедительно и слабо. На этот раз политолог дал интервью «Украине.ру», где подчеркнул, что дело против политика станет стратегическим поражением.

Политолог пролил свет на будущее Порошенко на фоне уголовного преследования. Он назвал тяжбу токсичным делом и отметил, что разбирательства будут длиться долгое время.

Политолог Бортник назвал стратегическим поражением дело против Порошенко на Украине
Федеральное агентство новостей / Петро Панч

«Теперь, я уверен, до следующих президентских выборов, это дело будет тянуться. Сериалами, сезонами и новыми показаниями. Она разделится на несколько ветвей. Споры вокруг сути дела. Обжалование разных решений следователей и решений судов. Это все разветвляется, как дерево, которое будет информационно использоваться для поднятия и напоминания обвинений», — пояснил Бортник.

Ранее бывший президент Украины заявлял, что не позволит посадить себя в тюрьму. Он также пообещал «действовать максимально эффективно» для защиты страны.

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украина порошенко бортник
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