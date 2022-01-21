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Лавров высказался о перспективах участия США в «нормандском формате»

Политика
Лавров высказался о перспективах участия США в «нормандском формате»
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Женева, 21 января. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров оценил возможность участия США в процессе урегулирования ситуации на Украине.

Германия и Франция хотели бы сохранить «нормандский формат» в уже существующем виде, отметил дипломат. Так он прокомментировал перспективы подключения Вашингтона к переговорному процессу.

«Необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники - Германия и Франция - предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен выразил готовность Вашингтона поддержать усилия по возобновлению работы «нормандского формата». Он выразил надежду, что консультации в Женеве покажут, возможно ли найти дипломатический путь решения ситуации на Украине.

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сша лавров франция германия
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