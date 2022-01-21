Netflix запустит вселенную по сериалу «Игра в кальмара»

Сеул, 21 января. Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» может стать началом целой вселенной новых проектов. Об этом сообщил глава стриминг-сервиса Netflix Тед Сарандос.

Масштабные планы на вселенную по «Игре в кальмара» были озвучены во время отчета Netflix о прибыли и убытках за 2021 год. Глава сервиса Тед Сарандос подтвердил, что сериал станет платформой для разработки новых проектов. Он также сообщил о планах на создание второго сезона «Игры в кальмара», передает Deadline.

«Вселенная «Игры в кальмара» только началась», — подчеркнул директор компании.

Прежде режиссер Хан Дон-хек также говорил, что вел переговоры со студией о разработке возможных спин-оффах. Несмотря на скромную рекламу, сериал увидели более 142 млн человек.

Мировой успех «Игры в кальмара» убедил Netflix в прибыльности расширения каталога проектами из Южной Кореи. Так, стриминг-сервис запланировал выход 25 корейских фильмов и сериалов на волне популярности. Среди них заявлены адаптация «Бумажного дома», «Все мы мертвы» и «Большая операция в Сеуле».