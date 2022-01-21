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Дмитрий Разумков назвал обращение Зеленского «видосиком в полукавээновском формате»

Политика
Дмитрий Разумков назвал обращение Зеленского «видосиком в полукавээновском формате»
rada.gov.ua  /  Верховна Рада України

Киев, 21 января. Экс-спикер и депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков раскритиковал видеообращение президента Владимира Зеленского к нации.

По словам политика, такое выступление является несвоевременным и не решает проблемы украинцев. Ролик не соответствует тем вызовам, которые сегодня стоят перед страной, считает нардеп Разумков.

«Власть должна успокаивать людей. Но это должно происходить в другой манере. Не в манере, при всем уважении, видосиков и полукавээновского формата, а в формате тех серьезных вопросов, которые сегодня выдвинуты перед страной», — разнес Зеленского украинский политик.

Дмитрий Разумков назвал обращение Зеленского «видосиком в полукавээновском формате»
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Ранее в своем обращении Зеленский призвал украинцев «не скупать гречку со спичками» на фоне информации о «вторжении России на Украину». Он напомнил, что война в Донбассе идет восьмой год, а также пообещал, что в этом году власти страны решат вопрос, и 2023 год Украина встретит с миром.

Как рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, Зеленский своим видеообращением спровоцировал волнение среди жителей страны, из-за чего они массово бросились скупать продукты в магазинах. Слова президента произвели обратный эффект, напугав жителей Украины, уверен нардеп.

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Все новости / Политика / Дмитрий Разумков назвал обращение Зеленского «видосиком в полукавээновском формате»
украина зеленский разумков
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