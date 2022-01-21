Фиктивное предприятие по производству рыбы выявлено в подмосковном Серпухове

Москва, 21 января. Управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям обнаружило фиктивное предприятие, занимающееся производством и сбытом рыбной продукции.

Предприятие «ООО Северо-Запад» не вела деятельность по зарегистрированному адресу, производство было фиктивным, но продажи велись: были реализованы более 125 тонн рыбной продукции неизвестного происхождения, 40 тонн замороженного судака, 20 тонн замороженного минтая и 5 тонн печени трески, сообщают «Вести Подмосковья».

Управление Россельхознадзора исключило фиктивную производственную площадку из реестра хозяйствующих субъектов ФГИС «Цербер» и аннулировало записи компании в системе «Меркурий».

Ранее ФАН рассказывал о задержании по подозрению в мошенничестве заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева. Его обвиняют в заключении фиктивных контрактов.