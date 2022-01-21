Москва, 21 января. Известный французский алхимик, провидец и астролог Нострадамус предсказал природные катаклизмы и крах мировой экономики в 2022 году. Человечеству будет нанесен непоправимый урон.

Согласно расшифрованным предсказаниям алхимика, 2022 год станет испытанием для планеты. Природа, к которой люди веками относились с пренебрежением и пользовались ее дарами, взбунтуется. Мощный ураган накроет европейские государства. Основной удар придется на Францию, которая еще долго будет восстанавливаться после природного катаклизма. Также осенью 2022 года Нострадамус предрек землетрясение в Японии.

При этом наиболее страшным событием станет метеоритный дождь, который нанесет непоправимый урон человечеству. Кроме того, согласно предсказанию алхимика, гигантская скала рухнет в воды океана и вызовет колоссальные волны, которые «поглотят сушу, словно Кронос собственных детей».

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Также астролог предрек крах мировой экономики. В 2022 году ожидается обрушение доллара, а США так и не оправятся от нанесенного коронавирусом урона. Финансовые проблемы ожидают Италию. Здесь на помощь придут страны Евросоюза. Кроме того, предсказания Нострадамуса говорят, что в текущем году выгодно делать вложения в серебро и цифровую валюту, передает Sputnik.

Французский алхимик также предрек третью мировую войну. Пророчество Нострадамуса о начале боевых действий подтвердил мистик Павсекакий Богданов.