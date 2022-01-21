Украинский боксер Ломаченко одним словом охарактеризовал Нурмагомедова

Москва, 21 января. Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко прокомментировал пост бойца Хабиба Нурмагомедова, который рассказал о своем дебютном бое в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов заявил, что десять лет назад провел свой первый бой в UFC. Он отметил, что стал первым за десять лет спортсменом из России в этой лиге.

«Пример», — написал Ломаченко в комментариях к посту Хабиба на его странице в соцсети Instagram.

Нурмагомедов заявил, что ощущал огромное давление перед первым боем в UFC, так как никогда не дрался в октагоне и даже не видел его до этого в живую. Спортсмен заявил, что все его победы в спорте были посвящены отцу. Он всегда хотел доказать, что может стать лучшим.

Ранее Нурмагомедов заразился коронавирусом в Сингапуре. Он прилетел в азиатскую страну, чтобы поддержать своего подопечного Сайгида Изагахмаева, который должен был выступить на турнире One Championship.