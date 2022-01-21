Европейские страны попали в зависимость от Соединенных Штатов и не собираются от нее избавляться. Кроме того, европейские политики готовы даже пожертвовать собой ради интересов США. К такому выводу пришел известный российский политолог Сергей Михеев.

Скорее всего, никто в мире не назовет имена премьер-министров Испании, Бельгии и Чехии, а все из-за того, что европейские политики потеряли самостоятельность, считает эксперт. По его словам, сегодня их действия полностью зависят от воли США.

«К сожалению, та позиция, которую занимает Европа последние 30 лет, сделала ее абсолютно недееспособной в разговоре с американцами. Она не может сделать ничего по многим причинам. Начнем с того, что ушло целое поколение относительно самостоятельно мыслящих политиков. Посмотрите на европейских политиков — это же какие-то совершенно безликие клерки. Вот назовите мне сходу, например, имя премьер-министров Испании, Бельгии или Чехии. Их никто совершенно не знает. Это номинальные клерки. Они не являются самостоятельными политиками, имеющими суверенное мышление. Их от этого отучили. Более того, им так удобно — быть несамостоятельными», — высказал свое мнение эксперт.

Далее Михеев объяснил, почему Европа готова пожертвовать собой ради США. По его словам, европейцы сами себя поставили в такую тотальную зависимость от Америки, делегировав Белому дому право все решать за ЕС.

«У Европы мейнстрим сегодня такой — куда Америка, туда и мы. Умрем вместе с Америкой. Только есть большая разница: Америка не собирается умирать. Кроме того, у Европы нет политической воли и осознания собственных интересов. Однако есть фобия по отношению к России, которая доходит местами до помешательства. Есть, конечно, и военно-политические рычаги давления. Европа просто не в состоянии ничего сделать. Теоретически — да. Вот, например, в рамках НАТО Германия и Франция могли бы иметь собственное мнение, но пока его нет. Европейцам, которые все же хоть что-то понимают, крайне сложно сегодня иметь собственную политику. Но они сами себя поставили в такую тотальную зависимость от США», — резюмировал Михеев.

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