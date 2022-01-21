Омичка довела своего сына до обморожения

Омск, 21 января. Многодетная мать оставляла своих детей голодными в холодном доме.

Соседи одного из частных домов Ленинского округа обратились в правоохранительные органы, сообщив о неблагополучной ситуации в проживающем там семействе. Прибывшие на место полицейские никого из взрослых в доме не застали, обнаружив лишь шестерых детей, в доме не было еды, а само жилище не отапливалось, сообщает «Омск-Информ».

У младшего из детей – полуторагодовалого мальчика – зафиксировано обморожение конечностей, его пришлось госпитализировать. Когда детей забирали из дома, появилась и их 28-летняя мать. На нее было заведено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Отдельную проверку работы органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних Омска и Омского района проведет прокуратура.

Ранее ФАН сообщал о том, что семья в Башкирии воспитала троих родных детей, но не захотела на этом останавливаться, решив взять приемных. Сейчас в семье воспитываются уже 40 детей. Мальчики и девочки живут в отдельных комнатах. Самодельные кровати ребята делают вместе с приемным отцом.