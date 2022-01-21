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Лавров обвинил НАТО в попытке повлиять на политику Финляндии и Швеции

Политика
Лавров обвинил НАТО в попытке повлиять на политику Финляндии и Швеции
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 21 января. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оказывает давление на Финляндию и Швецию, заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Дипломат охарактеризовал слова генсека Североатлантического альянса о готовности НАТО принять Финляндию и Швецию в военный блок.

«Заявления Столтенберга о готовности принять Финляндию и Швецию в НАТО - бесцеремонная попытка оказать давление на политику этих стран», — сказал Лавров.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен прокомментировал предстоящие переговоры с российским коллегой по гарантиям безопасности. Дипломат отметил, что не ждет каких-либо прорывных результатов от консультаций.

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нато лавров столтенберг
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