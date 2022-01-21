Киеву дали дельный совет после отказа США и Евросоюза воевать за Украину

Не существует такой ситуации, при которой Соединенные Штаты либо какое-то другое западное государство будут воевать за Украину. С таким заявлением выступил украинский политолог Александр Лазарев.

Никогда страны так называемого коллективного Запада не откажутся от собственного комфортного существования ради Украины, сказал эксперт. По его мнению, также ни одна западная страна не будет воевать за украинское государство.

«Мне понравилось выступление президента Владимира Зеленского, который сказал следующие слова: «Наши западные партнеры должны быть не просто обеспокоены, но дать Украине гарантии». Так я скажу следующие: не существует не только гарантий, но не существует и такой ситуации, при которой Соединенные Штаты либо какое-то другое западное государство будут воевать за Украину. Просто задайте себе вопрос: американцы, немцы, французы и британцы пожертвуют привычным укладом жизни ради Украины? Захочет ли условный Джозеф Байден, который утром в Белом доме выходит на мраморный пол, чтобы выпить чашечку кофе, отказаться от всего этого и спуститься в подвал? Поверьте, не откажутся они от привычного уклада, хорошей и прекрасной капиталистической жизни, к которой они привыкли, ради Украины. Никогда они за нас воевать не будут, никогда», — сказал политолог.

Его поддержал Андрей Телиженко, политический консультант, дипломат. Он дал Киеву дельный совет после отказа США и Евросоюза воевать за Украину. По его словам, Украина сегодня должна самостоятельно решить свои проблемы, поскольку ей никто не поможет, даже госсекретарь США Энтони Блинкен, который приехал в Киев 19 января.

«Нам нужно самим выходить из сложившейся ситуации. Нам нужно понять, что мы можем сделать, а не ждать того, когда приедет Блинкен. Нам нужно самим сделать все, чтобы ослабить политическую ситуацию вокруг Украины. Но для этого нужны профессионалы и политическая воля лидера государства. Но сегодня Зеленский сам не верит в то, что он президент и главнокомандующий», — заявил Андрей Телиженко в эфире телеканала UkrLive.

Ранее политик, депутат одесского областного совета VI созыва Алексей Албу рассказал о том, что Украина находится на грани экономической катастрофы.