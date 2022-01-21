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Roll Call: Сенату США не хватает времени на принятие закона об ограничениях против России

Политика
Roll Call: Сенату США не хватает времени на принятие закона об ограничениях против России
pixabay.com

Вашингтон, 21 января. Сенат США не может прийти к общему мнению в принятии закона об ограничениях против Российской Федерации из-за нехватки времени. Об этом пишет американская газета Roll Call.

По данным издания, возглавляющий комитет Сената США по международным отношениям Джим Риш назвал нехватку времени для принятия решения по данному вопросу проблемой. Он подчеркнул, что на данный момент — во время достижения соглашения по законопроекту об ограничениях против России — график работы американского ведомства работает против законодателей, отметили в газете.

«Песок в песочных часах вот-вот закончится», — приводят в Roll Call его слова.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский провел переговоры с американскими сенаторами в Киеве. В ходе встречи он высоко оценил роль парламентариев из США в деле «поддержки евроатлантической ориентации Украины». После чего призвал их к разработке и введению новых ограничений, направленных против российского проекта «СП-2».

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