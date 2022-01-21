Стрелки «Часов Судного дня» замерли на отметке в 100 секунд до полуночи

Вашингтон, 21 января. Группа ученых из США приняла решение не переводить стрелки «Часов Судного дня», отсчитывающих время до глобальной техногенной катастрофы. Об этом сообщила глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон.

«Часы Судного дня» появились в 1947 году. В качестве хронометристов выступают ученые-ядерщики, а также другие эксперты. Главной целью проекта является информирование мирового сообщества об опасности. Положение стрелок часов изменяется по результатам оценки состояния мира. Ученые обращают особое внимание на военные конфликты, климатические изменения, а также другие не менее важные факторы. Отмечается, что стрелки находятся в неизменном положении с января 2020 года.

«Мир не стал безопаснее в этом году по сравнению с тем, каким он был в это же время в 2021-м, таким образом, мы решили оставить стрелки на отметке 100 секунд до полуночи», — приводит слова Бронсон радио «Спутник».

Prt Scr youtube.com / Bulletin of the Atomic Scientists

В 2021 году стрелки «Часов Судного дня» также не сдвинулись, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. Решение было принято исходя из продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Лидеры России, Китая, Великобритании, США и Франции пообещали не допустить ядерной войны и новой гонки вооружений. Страны «ядерной пятерки» считают недопущение войны между государствами с ядерным оружием своей первоочередной обязанностью.