Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 11:58
11:57
Происшествия
Вооруженный мужчина открыл стрельбу на Хасанском рынке в Петербурге
11:55
Происшествия
В Хакасии женщина «отметила» свой день рождения убийством сожителя
11:55
Экономика
Экономист Дегтярева объяснила, почему не развивается украинская экономика
11:54
Политика
МИД РФ: вопрос о возрождении СССР не является серьезным
11:53
Политика
Зеленский сравнил свое прошлое с фактами биографии Рональда Рейгана
11:53
Происшествия
Правоохранители проверяют все школы и детсады Саратова после сообщений о «минировании»
11:53
Шоу-бизнес
Игорь Крутой опроверг давние слухи о романе с Ириной Аллегровой
11:51
Общество
Марина Хлебникова после выписки из больницы презентовала клип «Нева»
11:49
Общество
Иммунолог Жемчугов заявил, что плюсом омикрон-штамма является вытеснение «Дельты»
11:48
Весь мир
Обстрел оккупированного Турцией Африна привел к гибели мирных жителей Сирии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Монах Иоанн Иерусалимский предсказал Европе нищету и рост преступности

Общество
Монах Иоанн Иерусалимский предсказал Европе нищету и рост преступности
pixabay.com

Москва, 21 января. Том «Тайного реестра пророчеств» монаха-бенедиктинца Иоганна Иерусалимского дожил до наших дней. Его предсказания сулят бедствия и катастрофы для Европы.

Многие ученые, которые занимались переводом текстов Иоганна Иерусалимского, были поражены правдивостью самых мрачных предсказаний. Монах писал тексты своих посланий в стихотворной форме. Так, выдержки о периоде перед неким «Золотым веком» предрекали Европе нищету и рост преступности.

«Варвары отнимут город, и хлеба на всех не хватит, и зрелищ на всех не хватит. И люди, не имеющие завтра, устроят большой пожар», — цитируют текст предсказания «Народные Новости».

Эксперты отмечают, что многие пророчества сбылись. Так, Европу в XXI веке накрыла волна беженцев и преступности. Кроме того, там все сильнее растет уровень безработицы.

Монах Иоанн Иерусалимский предсказал Европе нищету и рост преступности
pixabay.com /

Однако сложные времена подойдут к концу. Это случится, когда люди научатся понимать друг друга.

«Люди наконец откроют глаза, вырвутся из плена своих голов и городов, смогут видеть с одного края земли до другого и понимать друг друга. Они поймут: ударив одного, боль причинишь другому», — сообщается в пророчестве.

Иранский ясновидящий Мохсен Норузи ранее рассказал о судьбе России в 2022 году. Этот период станет успешным для активных и настойчивых граждан.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Монах Иоанн Иерусалимский предсказал Европе нищету и рост преступности
европа предсказания иоанн иерусалимский
Комментировать