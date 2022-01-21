Монах Иоанн Иерусалимский предсказал Европе нищету и рост преступности

Москва, 21 января. Том «Тайного реестра пророчеств» монаха-бенедиктинца Иоганна Иерусалимского дожил до наших дней. Его предсказания сулят бедствия и катастрофы для Европы.

Многие ученые, которые занимались переводом текстов Иоганна Иерусалимского, были поражены правдивостью самых мрачных предсказаний. Монах писал тексты своих посланий в стихотворной форме. Так, выдержки о периоде перед неким «Золотым веком» предрекали Европе нищету и рост преступности.

«Варвары отнимут город, и хлеба на всех не хватит, и зрелищ на всех не хватит. И люди, не имеющие завтра, устроят большой пожар», — цитируют текст предсказания «Народные Новости».

Эксперты отмечают, что многие пророчества сбылись. Так, Европу в XXI веке накрыла волна беженцев и преступности. Кроме того, там все сильнее растет уровень безработицы.

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Однако сложные времена подойдут к концу. Это случится, когда люди научатся понимать друг друга.

«Люди наконец откроют глаза, вырвутся из плена своих голов и городов, смогут видеть с одного края земли до другого и понимать друг друга. Они поймут: ударив одного, боль причинишь другому», — сообщается в пророчестве.

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