Заминированный автомобиль взорвался в городе на границе Колумбии и Венесуэлы

Саравена, 21 января. Один человек погиб и не менее 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля, который произошел в колумбийском городе Саравена в департаменте Араука.

По сообщению местных СМИ, взрыв произошел неподалеку от штаб-квартир нескольких общественных организаций региона. Сообщается, что в районе взрыва была слышна стрельба.

Власти подозревают в совершении нападения боевиков 28-го фронта Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC). Его лидер Антонио Медина недавно пригрозил общественным лидерам и председателям общественных советов.

A car bomb went off just after midnight in Saravena, Arauca - the region where fighting between ex-FARC dissidents and ELN has killed at least 37 and displaced over 1000



The bomb detonated in front of the headquarters of a local social organization, killing one and wounding 5 pic.twitter.com/6Eqv7oSJFs