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Средневековую улицу нашли при раскопках в Берлине

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Деревянная улица XIII века была случайно обнаружена в центре Берлина во время реконструкции систем канализации. Трехслойный бревенчатый настил прекрасно сохранился несмотря на 800-летний возраст.

Находка вызвала большой восторг среди историков и краеведов. Настил был сделан из сосны, дуба и березы примерно в 1238 году. Несмотря на возраст породы деревьев не разложились в земле, они находятся в отличном состоянии.

«Эта любопытнейшая находка поможет лучше узнать наш город, так сказать, наши корни. Мы очень рады, что все это вызвало такой интерес. Я удивлен, что мы все еще можем найти подобные вещи здесь, сегодня, в 2022 году. Это какое-то безумие, никогда бы не подумал, что это возможно. Мы постоянно что-то строим, прокладываем кабели, водопроводные трубы, и тут такое. Сложно поверить, но оказывается, это возможно», — рассказал сенатор по культуре Берлина Клаус Ледерер.

Ширина настила составляет примерно шесть метров, длина — более пятидесяти. Государственное управление по охране исторических памятников планирует сохранить часть конструкции и перевести артефакт в музей.

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