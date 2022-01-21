Все надежды на Россию: газовый кризис не оставляет Молдавии выбора

Власти Молдавии обманывали собственный народ, что с точки зрения энергетической безопасности в стране все хорошо. Из-за этого государство стоит на грани газового кризиса. Об этом заявил депутат молдавского парламента от блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко.

Сегодня в Молдавии сложилась непростая ситуация, которая уже фактически обернулась для страны газовым кризисом, сказал политик. По его словам, все из-за того, что по новому контракту Кишинев должен заплатить «Газпрому» за голубое топливо 25–30 миллионов долларов до 20 января 2022 года. Но таких денег у Молдавии нет.

«Газовый кризис в Молдавии произошел из-за того, что изначально не была решена проблема энергетики. Не были решены вопросы с контрактом, который был продлен в конце октября 2021 года между Россией и Молдавией. Кроме того, наша власть нам врала. Они говорили, что все хорошо и замечательно, что контракт с «Газпромом» был подписан на условиях молдавской стороны. Но оказалось, что молдавская сторона предложила «Газпрому» свои условия, на которые российская компания просто согласилась. Но теперь Молдавия не может выполнить взятые на себя обязательства. Речь идет о том, что по новому контракту Молдавия обязана выплатить 50% потребляемого газа до 20 числа этого месяца. По самым скромным подсчетам — 25–30 миллионов долларов. Но у Молдавии таких денег нет. Единственное, что придумал Кишинев, — попросить 150 миллионов долларов у Евросоюза. Но это долговые деньги, которые нельзя тратить на газ», — сообщил он в эфире «Украина.ру».

Политик считает, что только Российская Федерация может спасти молдавское государство. По его словам, газовый кризис не оставляет Молдавии иного выбора, как обратится за помощью к Москве.

«Я надеюсь, что данная ситуация хорошо завершиться для Молдавии. Традиционно Российская Федерация в лице различных органов власти и предприятий идет нам на уступки, потому что разделяет молдавское правительство и его народ», — резюмировал он.

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