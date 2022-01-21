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Политолог Михеев: США лишились своего главного оружия против России
Политика
Политолог Михеев: США лишились своего главного оружия против России
Федеральное агентство новостей  / 

Американские власти потеряли свой главный козырь против России и сами себя загнали в концептуальный тупик. К такому выводу пришел известный российский политолог Сергей Михеев.

Сегодня Соединенные Штаты допускают главную ошибку по отношению к России, заявил эксперт. По его словам, Запад думает, что, развязав новый виток гражданской войны на Украине, он сможет взять ситуацию в мире под свой контроль. Однако это не так, убежден Михеев, это лишь развяжет руки Москве.

«Запад сыграл сам с собой не в очень хорошую игру. Оказавшись понять, что у России должны быть свои интересы, Запад думает, что может спровоцировать новый конфликт на Украине и уйти от этой проблемы. Допустим, развязали американцы войну на Украине, в результате чего привязали к себе на веки вечные Европу, а также заняли своей военной инфраструктурой всю территорию украинского государства. После этого они выйдут из всех договоров с Россией. Ну и что? Будет ли это означать, что проблема исчезла? Нет, конечно. Это будет означать полную свободу действий для России и появление реальной угрозы для США», — сказал эксперт.

Сергей Михеев также заявил, что США лишились своего главного оружия против России. Под словом «оружие» политолог подразумевает то, что после распада СССР американцы диктовали России свои условия. Однако, заверил эксперт, ситуация кардинально изменилась:

«Мне кажется, что Америка сейчас находится в концептуальном тупике. Они уперлись в то, что Россия поняла, что договориться с американцами на равных условиях невозможно. В этом смысле США лишились своего главного оружия против России. Главное оружие США все эти годы были не авианосцы и не доллар, а то, что Россия отступает. Как только Россия продемонстрировала, что отступать она больше не будет, это американское оружие просто исчезло».

Пошла прахом вся противоракетная оборона США, а сотни миллиардов долларов американских налогоплательщиков были потрачены впустую. К такому выводу пришел российский телеведущий, философ и публицист Дмитрий Куликов.

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Все новости / Политика / Политолог Михеев: США лишились своего главного оружия против России
сша михеев россия и запад
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