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Повод для беспокойства: зачем США протягивают «руку помощи» Украине

Политика
Повод для беспокойства: зачем США протягивают «руку помощи» Украине
Федеральное агентство новостей  / 

США методично толкают Киев на применение «силового сценария» для решения проблем на юго-западе Украины. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Свою позицию он объяснил в беседе с ФАН, комментируя новость о том, что американские сенаторы представили законопроект о поставках Киеву вооружений по ленд-лизу, что якобы позволит киевским властям получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», говорится в документе, подготовленном сенаторами.

«Опять повод для беспокойства. На словах США — за выполнение Минских соглашений, в невыполнении, которых почему-то винят Россию, хотя мы вообще здесь ни при чем. А на деле вооружают Украину и подталкивают ее к столкновению, к решению военным путем конфликта на юго-востоке страны», — заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

«Повод для беспокойства»: зачем США протягивает руку помощи Украине
youtube.com / Красная Линия

Собеседник ФАН подчеркнул, что в сложившейся обстановке России остается пока только одно — очень аккуратно и внимательно следить за процессом и не допустить эскалации конфликта.

«Очень тяжело беседовать с нашими западными «партнерами» ввиду того, что у них отношение к России и к Украине — как к параллельной реальности, которую они придумали, где во всем виновата Россия своей агрессивной политикой, хотя это не соответствует действительности. И переубедить их тяжело, ведь они не хотят убеждаться», — объяснил Сергей Федоров.

«Повод для беспокойства»: зачем США протягивает руку помощи Украине
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

Накануне шестеро сенаторов — демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм разработали законопроект о поставке вооружения по ленд-лизу. Кроме того, любые якобы исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицироваться как вооруженное нападение со стороны Москвы.

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