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Как прошел 46-й день рождения Анастасии Волочковой

Видео

Звезда российского балета весело отпраздновала свой день рождения. Пышное торжество посетили многие селебрити, среди которых: Никита Джигурда и Катя Лень, Эвелина Бледанс и Андрей Ковалев.

Почти прозрачное серебряное платье, сотни роз и вспышки фотокамер. Анастасия Волочкова встречает гостей и принимает поздравления, игриво общается с журналистами. Чтобы отметить свой праздник, балерина арендовала целый банкетный зал в Подмосковье.

«Я пригласила сегодня тех людей, с которыми я поистине дружу, которые знаете, не завидуя, порадуются за меня и разделят со мной моменты радости, и если моменты беды какой-то и несчастья, то всегда будут рядом. Я позвала только тех, кому я доверяю и кого я люблю», — сказала Волочкова.

Диве исполнилось 46 лет. Накануне звезда вернулась с Мальдив, где отдыхала со своим новым возлюбленным Сергеем. С мужчиной Волочкова познакомилась на шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся», их роман быстро закрутился.

«Мы, когда встретились первый раз в кабиночке «Давай поженимся», меня просто поразил тот факт, что с первой секунды мы начали общаться и уже забыли про программу, и что там происходит, в самой студии. Мы разговаривали, как будто знаем друг друга очень много лет. Как родственные души», — отметила балерина.

Именинница прокомментировала и скандал, который произошел с ней на борту самолета Мале — Москва. Не совсем трезвая Волочкова вступила в перепалку с бортпроводником рейса, после чего на нее составили протокол за мелкое хулиганство.

«В самолете мы пили джин с тоником, да, и самое главное, мы купили джин в дьюти фри, ну девять часов полета, прикиньте, и эти же люди-стюарды приносили содовую воду со льдом, то есть они не были против. Претензия мне была именно в том, что я без маски, то есть нарушала масочный режим. Слушайте, ну если люди хотят поглумиться, пусть они глумятся. Но я же Анастасия Волочкова», — заявила артистка.

Во время празднования Волочкова развлекала гостей своим пением. Она исполнила собравшимся несколько своих новых композиций.

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волочкова день рождения
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