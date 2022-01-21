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Алексей Ситников повторно возглавил региональное отделение «Единой России» в ЯНАО

Политика
Алексей Ситников повторно возглавил региональное отделение «Единой России» в ЯНАО
ynao.er.ru  /  Партия «Единая Россия»

Салехард, 21 января. Региональное отделение партии «Единая Россия» в Ямало-Ненецкой автономной области избрало руководителя. Им на ближайшие пять лет вновь стал депутат Алексей Ситников.

Тайное голосование прошло 20 января в ходе XXXI региональной конференции партийцев в Салехарде. Также в рамках мероприятия был определен состав регионального совета из 49 человек и президиум, в который вошли 17 единороссов.

Как сообщает «Север-Пресс», во встрече принимал участие губернатор ЯНАО и член Генерального совета «Единой России» Дмитрий Артюхов. Глава региона также подвел итоги законотворческой работы и прошедших осенью парламентских выборов.

«Были расширены возможности использования материнского капитала, введена дополнительная социальная выплата на газификацию – цель, которую поставил наш Президент. В 2022 году наша общая задача – в срок выполнить эту программу. Впереди много важных инициатив, которые необходимо реализовать совместно с депутатским корпусом и жителями Ямала», — отметил Артюхова.

Алексей Ситников повторно возглавил региональное отделение «Единой России» в ЯНАО
Prt Scr instagram.com / @artyukhov_da

Ранее стало известно о планах развития в ЯНАО добывающей инфраструктуры. Как сообщила компания «Газпромнефть», в 2022 году уровень добычи топлива в регионе составит 6,3 миллиона тонн в нефтяном эквиваленте.

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Все новости / Политика / Алексей Ситников повторно возглавил региональное отделение «Единой России» в ЯНАО
россия единая россия янао Дмитрий Артюхов
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