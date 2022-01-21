Анастасия Волочкова намекнула на скорую свадьбу с новым бойфрендом

Москва, 21 января. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова накануне отметила свой день рождения. Во время празднования она обмолвилась о свадьбе с новым бойфрендом Сергеем.

Знаменитость собрала на празднике близких друзей. Поздравить танцовщицу с 46-летием пришли актер Никита Джигурда, певица Катя Лель, ведущая Эвелина Бледанс и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Но главным гостем на торжестве стал возлюбленный артистки Сергей. Волочкова светилась от счастья, когда была рядом с мужчиной.

Балерина выбрала длинное платье нежно-серебряного цвета и выглядела словно невеста. Неудивительно, что звезда в свой день рождения заговорила о свадьбе.

«А почему бы и нет? Я хочу семью. Замужем я еще ни разу не была. А вот детишек больше не хочу. Будет смешно под 50 лет рожать малыша. Правда Сережа сказал, что хочет дочку. Ну посмотрим, пока нам и так хорошо», — намекнула звезда на замужество в беседе с kp.ru.

Артистка познакомилась с Сергеем на шоу «Давай поженимся!». Завязавшееся общение между ними продолжилось и после телепрограммы. Балерина не скрывает, что счастлива в новых отношениях. Она делится фотографиями с возлюбленным, а недавно она вернулась с ним из отпуска, который они провели на Мальдивах.