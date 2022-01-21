Наталья Поклонская стала претендентом на пост замглавы Россотрудничества

Москва, 21 января. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества.

Как сообщил источник РИА Новости, Поклонская рассматривается в качестве претендента на пост замглавы Россотрудничества. В настоящее время руководителем ведомства является Евгений Примаков.

По словам экс-депутата, ее дальнейшее трудоустройство пока рано комментировать. При этом Поклонская отметила, что готова к исполнению обязанностей на этой должности.

Ранее стало известно, что бывший депутат не будет вступать в должность посла РФ в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств. Информация была подтверждена в Министерстве иностранных дел России.