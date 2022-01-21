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Наталья Поклонская стала претендентом на пост замглавы Россотрудничества

  /   Обновлено: 21 января 2022 10:54
Политика
Наталья Поклонская стала претендентом на пост замглавы Россотрудничества
из личного архива  /  Наталья Поклонская

Москва, 21 января. Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять должность заместителя главы Россотрудничества.

Как сообщил источник РИА Новости, Поклонская рассматривается в качестве претендента на пост замглавы Россотрудничества. В настоящее время руководителем ведомства является Евгений Примаков.

По словам экс-депутата, ее дальнейшее трудоустройство пока рано комментировать. При этом Поклонская отметила, что готова к исполнению обязанностей на этой должности.

Ранее стало известно, что бывший депутат не будет вступать в должность посла РФ в Кабо-Верде из-за личных обстоятельств. Информация была подтверждена в Министерстве иностранных дел России.

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Все новости / Политика / Наталья Поклонская стала претендентом на пост замглавы Россотрудничества
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