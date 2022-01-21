Forbes: ВМФ РФ создал непробиваемый для НАТО заслон в Черном море

Вашингтон, 21 января. Россия с помощью крейсера «Москва» создала в Черном море непробиваемый для кораблей ВМС Украины и стран НАТО щит.

В публикации американского издания Forbes говорится, что на сегодняшний день «Москва» является самым сильным кораблем ВМФ РФ, действующим в акватории Черного моря. Он хорошо вооружен и подготовлен к бою с любыми кораблями. Огромное количество ракет позволяет крейсеру доминировать в регионе, передает «ПолитРоссия».

«"Москва" не является носителем ракет "Калибр", но она может защищать водное и воздушное пространство от кораблей и самолетов противника. Это действительно сильная боевая единица», — говорится в статье.

Отмечается, что «Москва» имеет 16 стационарных пусковых установок для противокорабельных ракет П-1000, установки револьверного типа для ракет С-300, комплексы «Оса», 130-миллиметровые пушки АК-130, торпедные аппараты и другое вооружение. По словам экспертов, ВМФ РФ создал для НАТО мощный заслон в Черном море.

Стоит подчеркнуть, что страны Североатлантического альянса нередко устраивают провокации в Черноморском регионе. Зачастую к ним подключаются боевые единицы ВМС Украины. Аналитики убеждены, что новые украинские ракеты «Нептун» бессильны перед «Москвой». Западные военные также вряд ли смогут потопить этот крейсер. Эксперты пришли к выводу, что корабли НАТО в случае агрессии ждет неприятный сюрприз от ВМФ РФ — непробиваемая оборона.

Ранее сообщалось, что Россия вынуждена существовать в условиях растущей активности НАТО. Эксперты предложили эффективный способ отучить Запад от морских провокаций.