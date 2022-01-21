Как украинские диверсанты проникают в Донецк: репортаж ФАН

Киевские спецслужбы подготовили несколько диверсионных групп, которые в ближайшее время будут заброшены на территорию Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Согласно нашим разведданным, Украина подготовила несколько диверсионных групп при помощи иностранных специалистов, и их цель сейчас — это те населенные пункты, которые находятся вдоль линии соприкосновения, включая и Горловку, и Донецк, и Докучаевск», — сказал политик в эфире телеканала «Россия 24».

Корреспондент ФАН побывал в серой зоне в окрестностях столицы ДНР и нашел маршрут, по которому украинские лазутчики проникают в Донецк.

Тетя Соня и дядя Миша

Уроженка Донбасса тетя Соня всю жизнь работала на фабрике детских игрушек и до начала войны видела диверсантов только в кино. Поэтому, столкнувшись лицом к лицу с украинской диверсионной группой, даже не признала ее.

«Они попросили у меня лука и картошки», — вспоминает тетя Соня.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Женщина рассказывает, что украинцев регулярно видели возле ее двора. Они выходили из-за террикона неподалеку, а затем растворялись на улицах, смешиваясь с толпой. О том, что рядом с ее домом пролегает маршрут сотрудников киевских спецслужб, жительница донецких окраин узнала, когда «гости» затеяли перестрелку с армейцами ДНР. Позднее лазутчиков видели и на соседней улице.

«Вы бы здесь ходили поосторожнее, здесь нацики ходят», — предупреждает дядя Миша, чей дом находится неподалеку от тропы украинских диверсантов.

Мужчина поясняет, что нередко украинские националисты проникают на территорию Донецка, переодевшись в форму военнослужащих народной республики. Здесь они собирают информацию о движении войск и выполняют другие задачи.

«Трудовские»

И тетя Соня, и дядя Миша живут на «Трудовских». Так называется прифронтовая территория на западной окраине Донецка. Это обычный район, однако ночью здесь регулярно происходят перестрелки.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

И это уже устоявшаяся практика. Именно под прикрытием огня украинские диверсионные группы заходят в ДНР.

«В том районе есть одна позиция, с который виден Щуровский террикон. С правой стороны находятся камыши, которые отделены от лесопосадки голой площадкой. Укропы начинают давить наших огнем, и, пока те занимаются отражением атаки, из камышей по одному перебегают украинские диверсы. Им бежать-то там около 20 метров», — говорит бывший боец одного из подразделений разведки Управления народной милиции (УНМ) ДНР с позывным Спикер.

В этом плане «Трудовские» — весьма выгодный участок для украинцев. Он находится на территории народной республики, но на юге поселение граничит с Марьинкой — населенным пунктом, который контролируется ВСУ. В мае 2019 года он попал в скандал из-за фашистского флага, который выставили украинские националисты на своих окопах. Его было хорошо видно с «Трудовских».

Федеральное агентство новостей /

Линия фронта проходит по руслу небольшой реки, которая местами пересохла и на отдельных участках заросла камышом и кустарниками. В этом месте украинские диверсанты и переходят на территорию Донецка.

Через прифронтовой ручей перекинут мост. Сейчас это сооружение разрушено, а в паре сотен метров от него находится домик националистов — база украинских диверсантов. Проникшие ночью в ДНР лазутчики размещаются во «времянке» в районе «Трудовских». Они появляются на улице около семи или восьми часов утра.

Как правило, группа состоит из двух человек. Один из установленных маршрутов пролегает через восточные окраины «Трудовских». Идти другим путем рискованно, поскольку у диверсантов есть риск попасться на глаза донецким армейцам.

Лазутчики следуют окольными тропами, где можно пройти незаметно — по ним практически никто не ходит, и услышать приближение незваных гостей могут только собаки из окрестных домов.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Впрочем, чаще всего около девяти часов утра диверсанты появляются в районе небольшого магазинчика. И это последняя точка их маршрута, где уже можно раствориться в толпе, добравшись до автобусной остановки на улице Петровского.

Эта тропа диверсантов через «Трудовские» считается одной из наиболее сложных из-за близости к столице ДНР.

«Трудность в том, что марьинские улицы практически вплотную примыкают к линии фронта. Там есть участки, где от жилых строений до линии соприкосновения меньше ста метров», — утверждает «Спикер».

Федеральное агентство новостей /

Гибель Александра Захарченко

Донецкое кафе «Сепар» на бульваре Пушкина стало одним из самых известных неофициальных памятников войны в Донбассе. Вход в заведение буквально усыпан траурными венками.

«Здесь трагически погиб глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко», — написано на мемориальной плите у входных дверей бывшего заведения.

Теракт произошел 31 августа 2018 года. Как установило следствие, в тот вечер кортеж Захарченко подъехал к кафе около половины шестого, первым в помещении появился телохранитель и проверил зал. Только после этого в тамбур вошел сам глава республики. Тут же раздался взрыв.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Сейчас уже известно, что заказчиком атаки стала Служба безопасности Украины (СБУ). В этом признался один из агентов СБУ Александр Погорелов. Он был завербован украинской контрразведкой и оказался причастным также к гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, более известного под позывным Моторола.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

Во всех случаях Погорелов получал взрывчатку от других агентов СБУ. Мужчина признавался, что имеет смутное представление о том, как она работает, и лишь выполнял указания.

Впоследствии было установлено, что убившее Александра Захарченко устройство действительно изготовили в Киеве. В Донецк его пронесли тайными тропами — не исключено, что маршрут доставки проходил именно через «Трудовские».

Прибытие диверсантов

В начале января пресс-служба УНМ ДНР распространила информацию, что в зону ответственности первого отдельного батальона 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Марьинки прибыла группа националистов численностью до 20 человек.

Федеральное агентство новостей / Сергей Среда

«Разведкой народной милиции получены достоверные данные о подготовке командованием ВСУ в зоне оккупационных сил диверсионных актов на территории народных республик вблизи линии соприкосновения сторон», — заявил представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин,

Согласно полученным разведданным, в качестве целей выбраны газо- и водопроводы. Кроме того, планируются атаки на линии электропередач. Эти диверсии будут осуществляться лазутчиками, переодетыми в форму бойцов донецкой армии. Происходящее планируется снимать на видео и выкладывать в интернет.

Прибывшие в Марьинку боевики, скорее всего, остановились в том самом «домике националистов», который был упомянут ранее. И, вполне вероятно, они уже проникли на территорию Донецка по той самой тропе, на которой побывал корреспондент ФАН.