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Госдума напомнила о новых выплатах семьям с детьми в 2022 году

Экономика
Госдума напомнила о новых выплатах семьям с детьми в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 января. Специальный путеводитель по выплатам на детей, в котором перечислены все меры поддержки семей в 2022 году, опубликовали в Instagram-аккаунте Государственной думы.

Так, россиянам полагается ежемесячная выплата на первого и второго ребенка, если средний доход в семье ниже двух прожиточных минимумов. Кроме того, граждане с детьми имеют право на ежемесячную выплату на ребенка от трех до семи лет, если доход также меньше прожиточного минимума.

«В 2022 году предусмотрено ежемесячное пособие беременным, если среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. Пособие составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Также с 1 февраля 2022 года будет введено единовременное пособие в 20 472 рубля при рождении ребенка. Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 7 667 рублей», — пояснили в Госдуме.

Минтруд РФ ранее сообщил, что количество семей, которые могут оформить пособия на детей до трех лет, увеличилось в новом году. Для назначения денежного довольствия необходимо предоставить документы, которые подтверждают среднедушевой доход.

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госдума выплаты пособие семьи с детьми
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