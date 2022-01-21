Баранец представил самый неожиданный ответ Лаврова на странное обращение Блинкена к россиянам

Женева, 21 января. Глава Госдепа США неадекватным антироссийским заявлением в преддверии переговоров с Сергеем Лавровым нарвался на жесткую дипломатическую оплеуху от МИД РФ.

Речь идет об официальном заявлении Энтони Блинкена, в котором он попытался обратиться к россиянам с предостережением по поводу американцами же выдуманного нападения на Украину. Сначала главный американский дипломат анонсировал свое упрямство и недоговороспособность, заявив, что Вашингтон не ждет никаких серьезных прорывов на предстоящей встрече с Сергеем Лавровым. После этого госсекретарь ударился в воинственный маразм, пообещав, что США в случае чего заставят Россию прислушиваться к пожеланиям американцев. Напоследок же Блинкен обратился к россиянам, особенно выделив молодых парней и заверив, что возможный конфликт с Украиной может привести к катастрофе и вообще не имеет смысла на фоне других, далеких от политики угроз, представших перед всем миром.

Комментируя действительно странный и несуразный выпад госсекретаря, который решил заранее испортить встречу с российским коллегой, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец подметил, что Блинкен в своем обращении к гражданам РФ использует традиционные фашистские методички, разработанные еще Геббельсом. Слова американского дипломата больше всего напоминают тезисы из листовок, которые нацисты во времена Великой Отечественной разбрасывали над территорией СССР, призывая бросить оружие и мирно сдаться вермахту, грубо говоря, чтобы потом вечно пить баварское. Эксперт иронично отметил, что Энтони Блинкен либо совсем глупец, каких свет не видывал, и сам верит в чепуху, которую озвучивает, либо хороший, но запредельно циничный и лицемерный комедиант.

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Виктор Баранец обратился к американцам и призвал их поинтересоваться у своего госсекретаря, сколько всего войн развязали США только в ХХ веке, а также порекомендовал не соваться на Украину, чтобы не получать трагические посылки, завернутые в американские флаги. Эксперт напомнил, что американцы несколько последних лет последовательно уничтожали сам институт международной дипломатии. Заявление Блинкена лишь свидетельствует о том, что Госдепартамент уже бьется в агонии.

Баранец также представил, как жестко и в то же время вежливо и дипломатично глава МИД РФ Сергей Лавров может поставить на место своего заморского коллегу за столь странное обращение к россиянам.

«Лавров едет встречаться с Блинкеном в Женеву. И накануне встречи с нашим министром это надо было так усугубить ситуацию и испортить переговоры. Мы не будем давать письменного ответа. Ответ может быть только предельно жестким и неожиданным. Конечно, наш министр — дипломат высочайшего уровню и радетель за Россию. Но я просто хочу представить его самый неожиданный для США ответ на это обращение к россиянам, который мигом заставит американцев присесть. Пусть за час до встречи наш МИД отправит в Женеву срочную телеграмму от Лаврова: «Товарищ Блинкен, нам не о чем разговаривать. Мы вас по-человечески ознакомили с нашими требованиями, привели весомые аргументы, а вы продолжаете вести себя по-хамски». И министр не приедет на встречу. Представляете реакцию Вашингтона? Они долго будут думать, что же произошло и за что их так», — иронично отметил военный эксперт.

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