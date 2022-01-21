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Психологи назвали опасные для здоровья человека модели поведения
Общество
Психологи назвали опасные для здоровья человека модели поведения
pixabay.com  / 

Москва, 21 января. Популярное издание Life подготовило дайджест мнений иностранных психологов о пагубной роли некоторых пристрастий и моделей поведения человека.

Австрийский психолог Альфред Адлер, изучавший детские психотравмы, пришел к выводу, что комплекс неполноценности, приобретенный в детстве, способен испортить человеку всю его дальнейшую жизнь. Адлер в своих трудах по психологии советует людям принимать себя такими, какие они есть, так как изнурительная борьба с излишним весом или погоня за социальным статусом делают людей рабами стереотипов, отравляя жизнь.

На разрушительное воздействие нелюбимой работы обращал внимание психолог Эрих Фромм, называя ее частью комплексного психического заболевания и отражением деструктивной философии жизни. В этом случае человек отчуждает собственную жизнь как минимум восемь часов в сутки и семь дней в неделю, а если берет постылую работу на дом, то еще больше продлевает это отчуждение. 

Французский психолог Жан Пиаже предостерегал от увлечения светскими сплетнями, а также от обсуждения жизни соседей и родственников, так как это времяпрепровождение лишь усиливает чувство неудовлетворенности собственной жизни. 

Группа ученых из Калифорнийского института поведенческих нейронаук и психологии указала на пагубность повсеместного увлечения смартфонами и соцсетями. Их исследования доказали, что это неминуемо приводит человека к депрессии, апатии и социальной самоизоляции.

Американские специалисты в области психосоматики предостерегли женщин от навязчивой мысли о необходимости обязательно выйти замуж. Такие дамы, стыдясь своего одиночества, готовы связать жизнь с нелюбимым человеком, а потом расплачиваются за этот шаг нервными срывами и депрессией. Отмечается, что проблемный брак повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Ранее ФАН сообщал предостережениях дагестанского психотерапевта Рекуяты Нурмагомедовой, адресованных желающим резко похудеть. Нурмагомедова пояснила, что у таких людей в любой момент может произойти срыв, начнется компульсивное переедание и булимия, появится ненависть к себе, накроет глубокая депрессия.

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