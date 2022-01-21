Певицу Азизу заподозрили в попытке скрыть показания о смерти Игоря Талькова

Москва, 21 января. Семья музыканта Игоря Талькова не исключает, что певица Азиза могла скрыть детали смерти артиста. Об этом сообщила адвокат Нина Аверина. Родственники добились возобновления расследования по делу о трагическом инциденте.

Игорь Тальков скончался 30 лет назад в результате происшествия, которое до сих пор вызывает много вопросов. Близкие артиста долгое время пытались добиться справедливости для покойного, несмотря на завершение расследования по истечении срока давности. Осенью прошлого года им удалось начать новый процесс.

Так, певица Азиза вновь оказалась в центре внимания как свидетель. Адвокат Нина Аверина отметила в беседе с изданием «Коммерсант», что родственники музыканта склонны подозревать певицу в сокрытии правдивых показаний.

«Мы ознакомлены с частью материалов, у нас есть свое видение происшедшего, надеемся, что будут сделаны нужные выводы», — подчеркнула Аверина.

Петербургский суд также заочно взял под арест обвиняемого в убийстве артиста. Валерий Шляфман находится в международном розыске после переезда в Израиль.